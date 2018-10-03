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Заместитель Юрия Чайки погиб при крушении вертолета под Костромой
12:09
Фото: myfanclub.ru
Заместитель генпрокурора Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета AS 350 B3 под Костромой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о катастрофе, случившейся близ населенного пункта Вонышево. Жертвами ЧП стали три человека.
Как выяснилось сегодня, на борту разбившегося вертолета находился один из самых известных работников органов прокуратуры — Саак Карапетян. Отмечается, что заместитель генпрокурора РФ был в отпуске. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
Ранее на YouTube-канале Следственного комитета России (СКР) разместили видеоматериал с места ЧП.
Как уже сообщалось, принадлежащее частному лицу воздушное судно из Москвы направлялось в Плес. После того, как связь с пилотом была потеряна, начались поиски вертолета. Практически одновременно в экстренные службы поступил сигнал о падении летательного аппарата неподалеку от населенного пункта Вонышево (Карцовское с/п).
На борту разбившегося вертолета находились, согласно предварительным данным, три человека. Выжить никому из них не удалось.
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