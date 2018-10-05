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В Тверской области по уголовному делу о ДТП задержали директора компании-перевозчика
16:51
Фото: livejournal.com
В рамках расследования смертельной аварии в Тверской области, где погибли тринадцать человек, задержан руководитель компании-перевозчика "Трансавто". Об этом передают российские СМИ со ссылкой на сообщение регионального СУ СКР. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не отвечают безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель людей.
По данным ведомства, в настоящее время следственные действия проводятся с задержанным директором ООО "ТрансАвто". Руководитель компании должен был нести ответственность за безопасность пассажирских перевозок, указали представители СКР. Отмечается, что сотрудники следственных органов также провели изъятие технической документации, касающейся обеспечения безопасности пассажирских перевозок и представляющей значение для расследования.
Как уже сообщалось, крупное ДТП случилось накануне утром. Неподалеку от населенного пунка Некрасово произошло столкновение автобуса ЛиАЗ и маршрутки - микроавтобуса Ford Transit. Жертвами аварии стали двенадцать пассажиров и водитель микроавтобуса, еще три человека попали в больницу.
Администрация Тверской области уже объявила шестое и седьмое октября траура. Семьям погибших власти выделят по 200 тысяч рублей, на счета пострадавших переведут по 100 тысяч рублей. Кроме того, родственники погибших могут рассчитывать на страховые выплаты, которые выплачиваются согласно действующему российскому законодательству.
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