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В Тверской области 13 человек погибли при столкновении автобуса и маршрутки
09:21
Фото: 16.mchs.gov.ru
Под Тверью тринадцать человек погибли в дорожной аварии, передают российские СМИ.
На место происшествия уже выехал губернатор области.
Смертельная авария случилась на трассе, соединяющей Тверь и Ржев, на расстоянии около двадцати километров от областного центра, на территории Калининского района.
К месту происшествия, где тринадцать человек погибли при столкновения автобуса и маршрутки, выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Информация поступила от пресс-службы правительства региона.
Обстоятельства ЧП выясняются. Сведений о том, что могло стать причиной столкновения, из официальных источников пока не поступало.
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