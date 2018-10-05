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В Ленобласти пойманы мужчина и девочка, подозреваемые в каннибализме
5.10.2018 19:47
Фото: vk.me
В Ленинградской области арестован мужчина, подозреваемый в убийстве с последующим расчленением, передают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального СУ СКР.
Двенадцатилетнюю девочку, которая находилась вместе с фигурантом этого громкого дела, по решению суда направили в спецприемник.
Как сообщается на канале СК РФ в WhatsApp, суд удовлетворил ходатайство следственных органов и вынес решение об аресте 22-летнего мужчины. Двенадцатилетнюю спутницу подозреваемого направили в спецприемник. В скором времени девочке предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
По данным ряда СМИ, ребенок проживал в Сочи и в минувшем сентябре сбежал из дома. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы несколько дней назад обратилась мать девочки. Предположительно, беглянка, добравшись до Петербурга, случайно познакомилась с мужчиной.
Позже в одном из кафе Северной столицы пара познакомилась с молодым человеком, проживавшим в поселке Новинка Кировского района Ленинградской области. По версии следствия, хозяин пригласил приятелей в гости, где они задержались на несколько дней.
В минувшую среду, 3 октября, в Новинке было найдено тело жестоко убитого 21-летнего мужчины. Труп был частично расчленен, при этом некоторые фрагменты находились в сковородке и печи. Учитывая эти обстоятельства, у следствия возникла версия об убийстве, которое было совершено с целью каннибализма.
В ходе расследования выяснилось, что конфликт между хозяином квартиры и его гостями случился в ночь на среду, после чего подозреваемый несколько раз ударил его ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
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