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Полиция Ленобласти ищет мужчину и ребенка, подозреваемых в жестоком убийстве


06:58
Полиция Ленобласти ищет мужчину и ребенка, подозреваемых в жестоком убийствеФото: stavropolye.tv

Полиция Ленинградской области разыскивает молодого человека и девочку, которые, предположительно, могут быть причастны к убийству жителя населенного пункта Новинка.

По данным российских СМИ, расчлененное тело мужчины было найдено в квартире, где он проживал.

Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ленинградской области отмечается, что ЧП случилось в минувшую среду, третьего октября, в одноэтажном жилом доме в поселке Новинка, который находится на территории Кировского района. Там было найдено тело 21-летнего хозяина с явными признаками криминальной смерти. Убийцы успели отделить у погибшего некоторые части тела.

К месту происшествия были направлены наиболее опытные представители региональных следственных органов и криминалисты. В ходе осмотра дома на сковородке, стоящей на плите, были найдены фрагменты тела покойного. Голова мужчины, отделенная от тела, находилась в печке.

В числе версий, которые сейчас разрабатывают следователи, совершенное с целью каннибализма убийство.

Как рассказали соседи погибшего мужчины, их насторожили молодой человек и девочка, покидавшие дом покойного через окно. Обеспокоившись, местные жители решили обратиться в правоохранительные органы. По словам очевидцев, ребенку, который сопровождал мужчину, на вид около двенадцати лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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