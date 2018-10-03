Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция Ленобласти ищет мужчину и ребенка, подозреваемых в жестоком убийстве

06:58

Фото: stavropolye.tv



Полиция Ленинградской области разыскивает молодого человека и девочку, которые, предположительно, могут быть причастны к убийству жителя населенного пункта Новинка.



По данным российских СМИ, расчлененное тело мужчины было найдено в квартире, где он проживал.



Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ленинградской области отмечается, что ЧП случилось в минувшую среду, третьего октября, в одноэтажном жилом доме в поселке Новинка, который находится на территории Кировского района. Там было найдено тело 21-летнего хозяина с явными признаками криминальной смерти. Убийцы успели отделить у погибшего некоторые части тела.



К месту происшествия были направлены наиболее опытные представители региональных следственных органов и криминалисты. В ходе осмотра дома на сковородке, стоящей на плите, были найдены фрагменты тела покойного. Голова мужчины, отделенная от тела, находилась в печке.



В числе версий, которые сейчас разрабатывают следователи, совершенное с целью каннибализма убийство.



Как рассказали соседи погибшего мужчины, их насторожили молодой человек и девочка, покидавшие дом покойного через окно. Обеспокоившись, местные жители решили обратиться в правоохранительные органы. По словам очевидцев, ребенку, который сопровождал мужчину, на вид около двенадцати лет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 207

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.10.2018 22:28 Под Костромой при крушении частного вертолета погибли три человека

Под Костромой при крушении частного вертолета погибли три человека 3.10.2018 20:49 Известного российского киноактера обвиняют в совращении ребенка

Известного российского киноактера обвиняют в совращении ребенка 3.10.2018 14:16 Петербуржца задержали по подозрению в жестоком убийстве сына-школьника

Петербуржца задержали по подозрению в жестоком убийстве сына-школьника 3.10.2018 11:59 Калининградский бомж, напавший на ребенка с лопатой, признался в убийстве женщины

Калининградский бомж, напавший на ребенка с лопатой, признался в убийстве женщины 3.10.2018 11:40 В Индонезии начал извергаться вулкан