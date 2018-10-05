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В США арестовали Эмили Ратаковски и Эми Шумер


5.10.2018 09:07
В США арестовали Эмили Ратаковски и Эми ШумерФото: maximonline.ru

В столице Соединенных Штатов арестовали известную модель Эмили Ратаковски и комедийную актрису Эми Шумер, которые принимали участие в митинге.

По данным американских СМИ, звезды решили выразить протест против выдвижения Бретта Кавано на должность Верховного судьи.

О случившемся Эмили Ратаковски позже рассказала в своем Инстаграме. По словам модели, ее арестовали во время акции протеста против назначения в Верховный суд Бретта Кавано. Звезда напомнила об обвинениях, которые ранее были выдвинуты в адрес кандидат. Причиняющие боль и страдания женщинам мужчины не должны находиться у власти, подчеркнула модель.

Комментируя инцидент, 27-летняя звезда назвала назначение Кавано Верховным судьей свидетельством того, что американки "ничего не значат" в своей стране. Ратаковски потребовала от властей Соединенных Штатов "уважать и поддерживать женщин", как и представителей сильного пола.

Ранее Кавано был обвинен в неподобающем поведении. Как утверждают несколько женщин, подавших соответствующие заявления, он позволял себе лишнее в 1980-е годы, будучи нетрезвым. В сенате состоялись обсуждения по этой теме.

Напомним, выступая в защиту Кавано, глава государства Дональд Трамп разоткровенничался и рассказал журналистам, почему полностью отказался от спиртного.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

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