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В США арестовали Эмили Ратаковски и Эми Шумер
5.10.2018 09:07
Фото: maximonline.ru
В столице Соединенных Штатов арестовали известную модель Эмили Ратаковски и комедийную актрису Эми Шумер, которые принимали участие в митинге.
По данным американских СМИ, звезды решили выразить протест против выдвижения Бретта Кавано на должность Верховного судьи.
О случившемся Эмили Ратаковски позже рассказала в своем Инстаграме. По словам модели, ее арестовали во время акции протеста против назначения в Верховный суд Бретта Кавано. Звезда напомнила об обвинениях, которые ранее были выдвинуты в адрес кандидат. Причиняющие боль и страдания женщинам мужчины не должны находиться у власти, подчеркнула модель.
Комментируя инцидент, 27-летняя звезда назвала назначение Кавано Верховным судьей свидетельством того, что американки "ничего не значат" в своей стране. Ратаковски потребовала от властей Соединенных Штатов "уважать и поддерживать женщин", как и представителей сильного пола.
Ранее Кавано был обвинен в неподобающем поведении. Как утверждают несколько женщин, подавших соответствующие заявления, он позволял себе лишнее в 1980-е годы, будучи нетрезвым. В сенате состоялись обсуждения по этой теме.
Напомним, выступая в защиту Кавано, глава государства Дональд Трамп разоткровенничался и рассказал журналистам, почему полностью отказался от спиртного.
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