ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Чепига участвовал в эвакуации Януковича
СМИ: Чепига участвовал в эвакуации Януковича
Британский принц Кентский Майкл посетил Москву
Британский принц Кентский Майкл посетил Москву
Трамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголя
Трамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголя
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Роскосмосе рассматривают версию о повреждении «Союза» на борту МКСВ Роскосмосе рассматривают версию о повреждении «Союза» на борту МКС
Трамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголяТрамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголя
СМИ: Чепига участвовал в эвакуации ЯнуковичаСМИ: Чепига участвовал в эвакуации Януковича
Пропавшая под Томском школьница найдена в лесу убитойПропавшая под Томском школьница найдена в лесу убитой
Индонезийские спасатели находят людей, выживших под заваламиИндонезийские спасатели находят людей, выживших под завалами

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголя


1.10.2018 22:40
Трамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголяФото: vivaciousp29.appspot.com

Американский президент признался, что не пьет. Как заявил Дональд Трамп, если бы он пристрастился к спиртному, то вероятно стал бы самым "ужасным в мире" человеком.

Ранее в СМИ уже писали о том, что позиция главы Соединенных Штатов связана с семейной трагедией.

Известно, что Дональд Трамп никогда в своей жизни не употреблял алкогольные напитки. По данным открытых источников, решение отказаться было осознанным. Американский лидер пришел к нему еще в юные годы, после того, как его брат скончался от алкоголизма.

По словам главы Соединенных Штатов, обычно он просто говорит о том, что не пьет. Трамп считает, что полный отказ от спиртного входит в число его "хороших привычек". Независимо от причин, по которым ему предлагают алкоголь. за всю жизнь он не выпил и стакана спиртного. Трамп отметил, что в случае, если бы он пил, это бы "был кошмар". По словам американского президента, он "был бы самым ужасным в мире".

Трамп разоткровенничался в ходе пресс-конференции, когда ему был задан вопрос о Бретте Кавано. Ранее против кандидата в верховный суд США сразу несколько женщин выдвинули обвинения в неподобающем поведении. По словам заявительниц, Кавано позволял себе лишнее в 1980-е годы, будучи нетрезвым. В настоящее время в сенате продолжаются обсуждения по этой теме.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Меган Маркл вновь нарушила правилаМеган Маркл вновь нарушила правила
Второе за месяц землетрясение произошло под ЧелябинскомВторое за месяц землетрясение произошло под Челябинском
Калинградец, пытавшийся убить мальчика лопатой, может быть псиически боленКалинградец, пытавшийся убить мальчика лопатой, может быть псиически болен
Лавров: Лондону есть что скрывать по делу о нападении на Скрипалей Лавров: Лондону есть что скрывать по делу о нападении на Скрипалей
Полиция Равенсбурга задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих Полиция Равенсбурга задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 780


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru