Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголя

1.10.2018 22:40

Фото: vivaciousp29.appspot.com



Американский президент признался, что не пьет. Как заявил Дональд Трамп, если бы он пристрастился к спиртному, то вероятно стал бы самым "ужасным в мире" человеком.



Ранее в СМИ уже писали о том, что позиция главы Соединенных Штатов связана с семейной трагедией.



Известно, что Дональд Трамп никогда в своей жизни не употреблял алкогольные напитки. По данным открытых источников, решение отказаться было осознанным. Американский лидер пришел к нему еще в юные годы, после того, как его брат скончался от алкоголизма.



По словам главы Соединенных Штатов, обычно он просто говорит о том, что не пьет. Трамп считает, что полный отказ от спиртного входит в число его "хороших привычек". Независимо от причин, по которым ему предлагают алкоголь. за всю жизнь он не выпил и стакана спиртного. Трамп отметил, что в случае, если бы он пил, это бы "был кошмар". По словам американского президента, он "был бы самым ужасным в мире".



Трамп разоткровенничался в ходе пресс-конференции, когда ему был задан вопрос о Бретте Кавано. Ранее против кандидата в верховный суд США сразу несколько женщин выдвинули обвинения в неподобающем поведении. По словам заявительниц, Кавано позволял себе лишнее в 1980-е годы, будучи нетрезвым. В настоящее время в сенате продолжаются обсуждения по этой теме.



Автор: Злата Богатова

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