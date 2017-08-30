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Женская сеть myJulia.ru
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Под Костромой при крушении частного вертолета погибли три человека
22:28
Фото: lifenews.ru
В Костромской области разбился частный вертолет, на борту которого находились три человека, передает агентство "Интерфакс".
Как заявили в оперативном штабе, развернутом на месте ЧП, выжить никому не удалось.
Принадлежащее частному лицу воздушное судно из Москвы направлялось в Плес. Около часа назад связь с пилотом была потеряна. В результате начатых поисков удалось установить, что вертолет разбился. К настоящему времени уже удалось обнаружить фрагменты судна и тела погибших.
Сведения о крушении вертолета подтвердили представители регионального ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что инцидент случился на территории Солигаличского района.
Примерно в 18:40 на пульт экстренных служб был передан сигнал о падении летательного аппарата неподалеку от населенного пункта Вонышево (Карцовское с/п). К указанному месту были незамедлительно направлены подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона.
Как уточняет агентство, по телефону 112 звонила местная жительница. Женщина рассказала о том, что на ее глазах падает вертолет.
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