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Под Костромой при крушении частного вертолета погибли три человека


22:28
Под Костромой при крушении частного вертолета погибли три человекаФото: lifenews.ru

В Костромской области разбился частный вертолет, на борту которого находились три человека, передает агентство "Интерфакс".

Как заявили в оперативном штабе, развернутом на месте ЧП, выжить никому не удалось.

Принадлежащее частному лицу воздушное судно из Москвы направлялось в Плес. Около часа назад связь с пилотом была потеряна. В результате начатых поисков удалось установить, что вертолет разбился. К настоящему времени уже удалось обнаружить фрагменты судна и тела погибших.

Сведения о крушении вертолета подтвердили представители регионального ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что инцидент случился на территории Солигаличского района.

Примерно в 18:40 на пульт экстренных служб был передан сигнал о падении летательного аппарата неподалеку от населенного пункта Вонышево (Карцовское с/п). К указанному месту были незамедлительно направлены подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона.

Как уточняет агентство, по телефону 112 звонила местная жительница. Женщина рассказала о том, что на ее глазах падает вертолет.

Автор: Злата Богатова

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