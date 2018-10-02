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На Южном Урале после смерти младенца в больнице возбудили уголовное дело


2.10.2018 19:45
На Южном Урале после смерти младенца в больнице возбудили уголовное делоФото: vk.me

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в медицинском учреждении, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

Трагический случай произошел в больнице Коркино, куда с высокой температурой привезли младенца, родившегося лишь месяц назад.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что малыш был экстренно госпитализирован в стационар с высокой температурой. По версии следствия, специалисты вовремя не распознали инфекцию и не поставили правильный диагноз. Соответственно, не было назначено адекватное лечение, вследствие чего ребенок умер.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекли за собой по неосторожности смерть человека.

Как уже сообщалось, в Бурятии не так давно осудили двух участковых педиатров, которые поставили неправильный диагноз шестилетней девочке. Ребенок в результате скончался от осложненного воспаления легких.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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