|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Южном Урале после смерти младенца в больнице возбудили уголовное дело
2.10.2018 19:45
Фото: vk.me
В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в медицинском учреждении, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.
Трагический случай произошел в больнице Коркино, куда с высокой температурой привезли младенца, родившегося лишь месяц назад.
В ходе предварительной проверки выяснилось, что малыш был экстренно госпитализирован в стационар с высокой температурой. По версии следствия, специалисты вовремя не распознали инфекцию и не поставили правильный диагноз. Соответственно, не было назначено адекватное лечение, вследствие чего ребенок умер.
Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекли за собой по неосторожности смерть человека.
Как уже сообщалось, в Бурятии не так давно осудили двух участковых педиатров, которые поставили неправильный диагноз шестилетней девочке. Ребенок в результате скончался от осложненного воспаления легких.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|