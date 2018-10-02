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Азия Ардженто решила рассказать о связи с подростком
2.10.2018 19:32
Фото: blackchristiannews.com
Известная итальянская киноактриса Азия Ардженто откровенно рассказала о сексе с несовершеннолетним Джимми Беннетом.
Звезда, ранее решительно отрицавшая обвинения в свой адрес, поделилась воспоминаниями на телешоу.
Как передает The Local, Азия Ардженто впервые решила откровенно рассказать о событиях, которые произошли весной 2013 года. По словам звезды, в один из майских дней к ней обратился 17-летний Беннет с просьбой помочь подготовиться к прослушиванию.
Когда юноша пришел в номер отеля, где была Ардженто, он "буквально прыгнул" на нее, рассказала актриса. Она отметила, что в тот момент "ничего не чувствовала и не среагировала". Ардженто отметила, что такая "ситуация была немыслимой". При этом она ощущала себя "охотничьим трофеем" для юного коллеги.
После этого случайного секса, добавила Азия Ардженто, юноша преследовал ее на протяжении нескольких месяцев. По словам актрисы, неугомонный Джимми Беннет беспрестанно отправлял ей некие видеоролики интимного содержания.
Напомним, обвинения Ардженто в сексуальных домогательствах, который высказал ранее Беннет, уже успели нанести удар по карьере актрисы. Артист, снимавшийся вместе с Ардженто в кинокартине "Цыпочки", утверждал, что актриса приставала к нему, зная о том, что он еще не достиг совершеннолетия.
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