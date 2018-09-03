|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
CNN не выпустит в эфир шоу с участием обвиненной в домогательствах Азии Ардженто
3.9.2018 20:50
Фото: looopo.com
Руководство телекомпании CNN отказалось не показа шоу с участием Азии Ардженто после того, как актрису обвинили в сексуальных домогательствах к подростку.
С онлайн-площадки уже были удалены все выпуски передачи.
Как стало известно, телекомпания CNN решила отказаться от показа выпусков шоу с участием Азии Ардженто. По данным американских СМИ, причиной этого стали обвинения итальянской актрисы в домогательствах к несовершеннолетнему коллеге.
Руководство телевизионного канала отказалось вновь выпустить в эфир эпизоды передачи "Неизведанное", которую создает американский шеф-повар, телеведущий и писатель Энтони Бурден, пишет The New York Post. Кроме того, отмечает газета, после недавних известий об актрисе все выпуски с ее участием были удалены с онлайн-площадки канала, где размещаются его популярные шоу.
Напомним, ранее Азию Ардженто уволили из популярного шоу X-factor.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|