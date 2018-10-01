|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Индонезийские спасатели находят людей, выживших под завалами
1.10.2018 20:31
Фото: vietnamplus.vn
Индонезийским спасателям, которые сейчас продолжают работу по ликвидации последствий удара стихии, удалось извлечь из-под завалов несколько живых людей.
Уцелевшие провели под рухнувшими конструкциями зданий около трех суток.
Как пишет Jacarta Post, экстренные службы Индонезии смогли спасти несколько человек, которые около трех дней были вынуждены оставаться под завалами. В частности, женщину по имени Нурул извлекли из-под завалов в Балароа - одном из районов города Палы, который очень сильно пострадал от землетрясения и последовавшего за ним цунами.
Вторую женщину, которая чудом уцелела, спасатели смогли отыскать под завалами обрушившегося ресторана. Кроме того, несколько выживших сотрудники Чрезвычайных служб Индонезии обнаружили в других районах.
Согласно последним официально подтвержденным данным, в результате землетрясения и цунами, произошедших на острове Сулавеси, погибли более 1,2 тысячи человек. Представители местных властей говорят о том, что число жертв стихии в ближайшие дни может существенно возрасти.
Ранее сообщалось о селевом потоке, который сошел на населенный пункт, где могли находиться около двух тысяч жителей. О случившемся рассказали члены спасшейся семьи, которые вовремя успели покинуть поселок. По их словам, практически весь населенный пункт оказался под потоками лавы, которая образовалась в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами. Связаться с местными жителями не удается в течение последних двух суток.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|