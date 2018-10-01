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Сослуживцы Боширова-Чепиги поделись воспоминаниями о его прошлом


07:55
Сослуживцы Боширова-Чепиги поделись воспоминаниями о его прошломФото: kaliningradfirst.ru

Журналистам удалось разыскать бывших коллег россиянина Руслана Боширова, которого в Лондоне считают полковником военной разведки РФ Анатолием Чепигой.

На условиях анонимности, они рассказали о том, кого британская сторона обвиняет в причастности к нападению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Как пишет "Новая газета", корреспондентам которой удалось разыскать трех бывших сослуживцев "отравителя", в начале 2000-х они вместе с Бошировым-Чепигой входили в состав 282-го отряда подразделения специального назначения. В тот период он дислоцировался в окрестностях Хабаровска. По словам источников, голос Боширова, с которым не так давно беседовала Маргарита Симоньян, очень похож на голос знакомого им по службе лейтенанта Анатолия Чепиги. при этом бывшие сослуживцы отмечают, что внешне он достаточно сильно изменился.

Напомним, ранее экс-наставник Чепиги сравнил с шизофренией "разоблачительные" публикации западных СМИ. По словам главы отделения ДОСААФ Амурской области Александра Боржко, курсанта с такой фамилией он выпускал в 2001 году, когда руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 193

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