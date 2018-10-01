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СМИ: Чепига участвовал в эвакуации Януковича
1.10.2018 22:09
Фото: pravmir.ru
Полковник ГРУ Анатолий Чепига, которого в зарубежной прессе называют одним из участников нападения на Скрипалей, был представлен к званию Героя России за вывоз в РФ бывшего украинского президента Виктора Януковича. Операция была успешно осуществлена им в 2014 году.
В публикации, которую подготовил центр "Досье", сообщается о том, что Анатолий Чепига в прошлом проводил операцию по спасению Виктора Януковича. Как утверждает автор материала Сергей Канев, участвовавший также в расследовании Bellingcat и The Insider, именно за эту операцию Чепига позднее получил звание Героя России
На прошлой неделе международный журналистский коллектив Bellingcat вновь опубликовал разоблачительный материал. В частности, в нем шла речь о том, что Чепигу удостоили высшей госнаграды в конце 2014 года. При этом он был отмечен "за проведение миротворческой миссии". На тот период единственным регионом, где РФ могла вести такого рода операции, являлись восточные области Украины. В результате Bellingcat сделала вывод о том, что Чепига именно там и отличился.
В Кремле, отреагировав на эти утверждения, заявили о том, что данные расследования Bellingcat и The Insider были внимательно проверены. Каких-либо сведений о присвоении человеку по имени Анатолий Чепига звезды Героя России обнаружить не удалось.
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