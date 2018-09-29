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Индонезийский авиадиспетчер погиб, до последнего оставаясь на посту во время землетрясения
12:03
Фото: ren.tv
В Индонезии число жертв цунами превысило 800 человек, передает агентство "Интерфакс".
Как заявил вице-президент страны, количество погибших в ближайшие дни может значительно увеличиться.
Число жертв может возрасти до нескольких тысяч, отметил представитель индонезийского руководства, сообщая о ходе поисково-спасательной операции. Экстренные службы непрерывно продолжают работу на месте ЧП, отметил Юсуф Каллу. По словам вице-президента, в индонезийском городе Палу жертвами землетрясения и спровоцированного им цунами стали 832 человека.
Ранее были официально подтверждены данные о гибели 380 человек.
В Mirror появилась публикация о смерти 21-летнего диспетчера, до последнего остававшегося на вышке аэропорта Палу. Коллеги Антониуса Агунга после начала землетрясения начали покидать диспетчерский пункт, но молодой человек задержался - на ВПП в тот момент находился готовящийся к взлету лайнер.
Перед самолетом, на борту которого находились сотни пассажиров, и Агунг до последнего момента помогал экипажу совершить взлет. Сразу после того, как самолет наконец оторвался от земли, самоотверженный диспетчер попытался спастись. Однако башня к тому времени уже была сильно повреждена. Молодой человек упал с высоты четвертого этажа и получил смертельные травмы.
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