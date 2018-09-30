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В кузбассе трое детей погибли при пожаре
30.9.2018 22:45
Фото: stavropolye.tv
Под Кемерово в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, обстоятельства трагического происшествия устанавливают следователи.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей СУ СКР по Кемеровской области, пожар, унесший жизни трех детей, случился в городе Анжеро-Судженск. По итогам предварительной проверки по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти трем и более лицам по неосторожности. Где в момент ЧП находились родители погибших детей, не уточняется.
В пресс-службе местного главка МЧС, подтвердив сведения о пожаре в частном доме, не стали давать каких-либо комментариев.
Ранее стало известно о гибели трех человек в результате пожара под Пензой. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной возгорания могла быть сигарета. Жертвам происшествия в населенном пункте Грабово стали мужчина и две женщины.
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