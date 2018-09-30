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Под Пензой три человека погибли в результате пожара
30.9.2018 16:47
Фото: vk.me
В Пензенской области проводится проверка по факту гибели трех человек.
Тела мужчины и двух женщин были найдены после тушения пожара в одном из домов на территории населенного пункта Грабово в Бессоновском районе.
Как указано на портале регионального СУ СКР, сигнал о возгорании в частном доме поступил на пульт экстренных служб минувшей ночью.
После того, как пожарные ликвидировали возгорание, внутри дома были найдены тела трех человек. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной трагедии могла стать сигарета. Вместе с тем, следственные органы приступили к проверке. Все обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам в ходе дальнейшего разбирательства.
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