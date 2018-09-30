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В Подмосковье пума, сбежавшая от хозяев, пыталась убить собаку
30.9.2018 22:27
Фото: inaturalist.org
Житель подмосковной деревни Козино стал свидетелем того, как на его собаку напала пума.
Мужчина пытался своими силами спасти питомца, однако кошка оказалась сильнее и не собиралась упускать добычу.
Об инциденте, случившемся на территории подмосковного городского округа Красногорск, рассказывает Life. Как стало известно, пума, сбежав от хозяев, решила напасть на деревенскую собаку. Владельцам пса никак не удавалось помочь своему питомцу. Позднее хозяин собаки рассказал, что пума провела на их участке в общей сложности около полутора часов. Атаковав собаку, кошка удерживала животное за уши и загривок на протяжении восьми минут.
Прибывшие к месту ЧП специалисты выстрелили в кошку дротиком с усыпляющим препаратом. Лишь тогда собаке наконец удалось освободиться.
К настоящему времени выяснилось, что владельцы молодого самца пумы проживают на территории элитного поселка Грязь. Вероятно, кошке удалось сбежать из вольера.
Напомним, ранее стало известно о появлении сразу пяти котят пумы в зоопарке Пензы.
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