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В зоопарке Пензы у пумы родилось сразу пять котят
13:57
Фото: inaturalist.org
Пума, живущая в зоопарке Пензы, в первый раз принесла потомство. У молодой самки горного льва по кличке Афина появились на свет сразу пять детенышей.
На сайте зверинца указано, что котята родились 23 сентября, когда отмечался день другого крупного хищника - амурского тигра.
Афина оказалась великолепной матерью. Кошка беспрестанно "вылизывает, согревает и кормит" детенышей. Специалисты отмечают, что все пятеро котят "прекрасно выглядят". О том, какого пола новорожденные, пока можно лишь догадываться - сотрудники зоопарка стараются лишний раз не беспокоить хвостатое семейство. На портале зоопарка уже опубликовали трогательный снимок, на котором запечатлены крохотные пумята, греющиеся под боком мамы.
Маленькие детеныши пумы по окрасу довольно сильно отличаются от взрослых животных. Котята имеют более густую шерсть, которая покрыта темными пятнами. Постепенно они выцветают, а примерно к двум годам от них не остается и следа.
Напомним, не так давно радостной новостью поделились в столичном зверинце - там родился детеныш северного морского котика. В последний раз такое знаменательное событие происходило двадцать лет назад. Малышу, которому уже исполнилось два месяца, дали имя Роджер.
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