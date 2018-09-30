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Калинградец, пытавшийся убить мальчика лопатой, может быть псиически болен


30.9.2018 19:24
Калинградец, пытавшийся убить мальчика лопатой, может быть псиически боленФото: livejournal.com

Полиция Калининграда задержала мужчину, который пытался убить восьмилетнего ребенка.

Как передает региональный информационный портал "Новый Калининград", подозреваемый может страдать от расстройства психики.

Со ссылкой на источник в силовых структурах города отмечается, что мужчина прятался в заброшенном доме. Предположительно, подозреваемый может страдать от психического расстройства.

Ранее уже сообщалось о ЧП на территории садового товарищества "Чайка", где нашли тяжело раненого ребенка. Как пояснил мальчик, незнакомый мужчина напал на него с лопатой. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Как рассказали врачи, состояние мальчика остается стабильно тяжелым, но угрозы жизни нет. У ребенка диагностированы множественные ранения головы, которые нападавший нанес лопатой.

Автор: Злата Богатова

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