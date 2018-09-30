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Калинградец, пытавшийся убить мальчика лопатой, может быть псиически болен
30.9.2018 19:24
Фото: livejournal.com
Полиция Калининграда задержала мужчину, который пытался убить восьмилетнего ребенка.
Как передает региональный информационный портал "Новый Калининград", подозреваемый может страдать от расстройства психики.
Со ссылкой на источник в силовых структурах города отмечается, что мужчина прятался в заброшенном доме. Предположительно, подозреваемый может страдать от психического расстройства.
Ранее уже сообщалось о ЧП на территории садового товарищества "Чайка", где нашли тяжело раненого ребенка. Как пояснил мальчик, незнакомый мужчина напал на него с лопатой. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.
Как рассказали врачи, состояние мальчика остается стабильно тяжелым, но угрозы жизни нет. У ребенка диагностированы множественные ранения головы, которые нападавший нанес лопатой.
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