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В Калининграде разыскивают мужчину, пытавшегося зарубить мальчика лопатой
00:36
Фото: livejournal.com
В Калининграде выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого восьмилетний ребенок получил тяжелые ранения.
По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье о покушении на убийство малолетнего.
Как передают местные СМИ со ссылкой на представителей регионального СУ СКР, восьмилетнего мальчика с рублеными ранениями обнаружили в минувший четверг, 27 сентября. На ребенка напали в садовом товариществе "Чайка". Сигнал на пульт экстренных служб поступил от случайных прохожих, заметивших окровавленного мальчика.
Мальчика сразу же увезли в больницу. В момент поступления врачи оценивали состояние маленького пациента как стабильно тяжелое. Однако сотрудникам СКР удалось поговорить с ребенком, который сообщил им о том, что шел на остановку автобуса, когда на него неожиданно напал незнакомый мужчина. Злоумышленник несколько раз ударил его лопатой по голове, пояснил раненый мальчик.
В ходе начатого расследования уже удалось выяснить, что подозреваемый попал в объектив одной из камер наблюдения, которые имеются около места происшествия. Личность нападавшего и мотивы преступления устанавливается.
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