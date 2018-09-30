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В Индонезии более 100 заключенных сбежали из разрушенной землетрясением тюрьмы
30.9.2018 19:09
Фото: livejournal.com
В одной из тюрем Индонезии заключенные совершили массовый побег.
По данным зарубежных СМИ, арестанты просили администрацию отпустить их на поиски родственников, которые могли пострадать из-за стихийного удара, обрушившегося на остров Сулавеси.
ЧП случилось после того, как начальник тюрьмы отказался одобрить прошения заключенных о необходимости разыскать родственников в районах, пострадавших от землетрясения и цунами.
В результате свыше трехсот арестантов устроили поджог, чтобы оказаться на воле. Ситуацию усугубляло то, что здание тюрьмы было частично разрушено из-за подземных толчков. Осуществить замысел смогла примерно треть нарушителей закона - согласно официальным данным, из тюрьмы сбежали около сотни заключенных.
К месту происшествия было направлено порядка ста сотрудников полиции в целях урегулирования обстановки.
Как уже сообщалось, российские дипломаты заявили о том, что среди 832 погибших и многочисленных пострадавших от стихийного удара нет граждан РФ.
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