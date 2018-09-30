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МИД: граждане РФ в Индонезии не пострадали
30.9.2018 15:20
Фото: infosocial.ne
Среди погибших и пострадавших от стихийного бедствия в Индонезии граждан РФ нет, заявили российские дипломаты.
Как передает ТАСС, информация поступила от пресс-атташе отечественной дипмиссии в Джакарте Дениса Тетюшина.
По словам российского дипломата, районы, пострадавшие от землетрясения и последовавшего за ним цунами, не входят в число территорий, популярных у туристов. Поэтому граждан РФ нет среди погибших и пострадавших в результате землетрясения и цунами, которые случились на индонезийском острове Сулавеси, отметил Денис Тетюшин.
Пресс-аттташе также сообщил, что в дипмиссию не поступало обращений от сограждан после удара стихии. Учитывая это, в посольстве полагают, что россиян в опасной зоне не находилось. Вместе с тем, представители МИД уже сделали официальный запрос в Национальную службу по поиску и спасению Индонезии.
Ранее власти Индонезии подтвердили сведения о том, что жертвами стихии стали более восьмисот человек. Имеются опасения полагать, что это число в ближайшее время может существенно возрасти.
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