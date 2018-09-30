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В Афганистане убит один из главарей талибов
30.9.2018 14:49
Фото: podrobnosti.ua
Власти Афганистана подтвердили ликвидацию одного из главарей "Талибана", передает информационное агентства "Синьхуа".
По предварительным данным, экстремист являлся теневым губернатором для стратегически важного района Саланг в провинции Парван.
Со ссылкой на официального представителя губернатора указанной провинции Вахида Шахкара сообщается, что на востоке Афганистана убит один из командиров группировки "Талибан" (радикальное движение официально запрещено в РФ) Кари Манаф. Отмечается, что боевик был ликвидирован на территории провинции Парван.
Всего в ходе военной операции были убиты трое боевиков, отметил Шахкар.
Нейтрализация Кари Манафа, уточняют представители местных силовых структур, может иметь достаточно серьезные последствия для талибов. Дело в том, что именно по территории района Саланг проходит дорога, связывающая Кабул с целым рядом провинций на севере страны.
Напомним, в первых числах сентября на территории афганской провинции Пактия не менее шестнадцати сотрудников сил безопасности погибли, еще пятнадцать были ранены в результате столкновений с талибами. В ходе боестолкновения военнослужащим удалось уничтожить 28 нападавших. По меньшей мере девять талибов были ранены.
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