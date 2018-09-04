|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Афганистане 16 силовиков погибли, отражая нападение талибов
4.9.2018 16:46
Фото: zaman.com.tr
В Афганистане не менее шестнадцати сотрудников сил безопасности погибли, еще пятнадцать были ранены в результате столкновений с талибами, передает телевизионный канал "1ТВ".
Инцидент случился минувшей ночью на территории провинции Пактия.
Ранее была официально подтверждена гибель тринадцати военных. Позднее появились сведения о том, что в результате инцидента также были смертельно ранены трое полицейских.
К настоящему времени известно, что боевики радикального движения "Талибан" (деятельность этой организации в РФ карается законом) совершили нападение на один из уездов провинции Пактия, которая расположена в восточной части Афганистана.
В ходе боестолкновения военнослужащих удалось уничтожить 28 нападавших. По меньшей мере девять талибов были ранены.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|