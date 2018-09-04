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В Афганистане 16 силовиков погибли, отражая нападение талибов


4.9.2018 16:46
В Афганистане 16 силовиков погибли, отражая нападение талибовФото: zaman.com.tr

В Афганистане не менее шестнадцати сотрудников сил безопасности погибли, еще пятнадцать были ранены в результате столкновений с талибами, передает телевизионный канал "1ТВ".

Инцидент случился минувшей ночью на территории провинции Пактия.

Ранее была официально подтверждена гибель тринадцати военных. Позднее появились сведения о том, что в результате инцидента также были смертельно ранены трое полицейских.

К настоящему времени известно, что боевики радикального движения "Талибан" (деятельность этой организации в РФ карается законом) совершили нападение на один из уездов провинции Пактия, которая расположена в восточной части Афганистана.

В ходе боестолкновения военнослужащих удалось уничтожить 28 нападавших. По меньшей мере девять талибов были ранены.

Автор: Злата Богатова

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