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В Московском зоопарке впервые за 20 лет появился на свет северный морской котик
24.9.2018 15:58
Фото: oceansoffun.org
В столичном зверинце пополнение - на свет появился детеныш северного морского котика.
Как указывается на сайте мэра и правительства Москвы, в последний раз такое знаменательное событие происходило двадцать лет назад.
Малыша, которому уже исполнилось два месяца, решено назвать Роджером. Детеныша и его мать перевели в расположенный на новой территории зверинца наружный вольер. Пока Роджер питается молоком, но зоологи собираются переводить малыша на взрослый рацион. Предполагается, что уже совсем скоро он будет есть рыбу, как и другие его сородичи, обитающие в Московском зоопарке.
На сегодняшний день в Москве содержат пять этих удивительных животных, включая малыша Роджера. Главой этой небольшой стаи является двенадцатилетний Пират. С ним соседствуют десятилетние самки Юшка и Спарта, а также достаточно молодая самка Дори. Два года назад ее привезли в столицу из Удмуртии.
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