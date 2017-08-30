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В Индонезии более 380 человек погибли после землетрясения и цунами
15:26
Фото: rusnovosti.ru
В Индонезии число жертв мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами превысило 380 человек.
Самый сильный удар стихии пришелся на прибрежный город Палу, где сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
По последним данным, жертвами сильного землетрясения и спровоцированного им цунами стали по меньшей мере 384 человека. Как передает сегодня издание RTE, магнитуда подземных толчков составила 7,5 балла.
Когда на побережье индонезийского острова Сулавеси обрушилось цунами, высота волн достигала трех с половиной метров. В результате был сильно разрушен город Палу. На берегу сейчас продолжают находить тела многочисленных жертв стихии.
Отмечается, что экстренные службы страны сделали официальное предупреждение о приближающемся цунами на полчаса позже, чем требовалось. В связи с этим общественность страны уже подвергла резкой критике работу оперативных структур.
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