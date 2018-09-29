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Афганца, напавшего на прохожих с ножом в Равенсбурге, будут принудительно лечить


00:04
Афганца, напавшего на прохожих с ножом в Равенсбурге, будут принудительно лечитьФото: ren.tv

21-летнего выходца из Афганистана, атаковавшего прохожих с ножом на улицах германского Равенсбурге, решено направить на принудительное лечение, передает ТАСС.

По мнению правоохранителей, мотивы нападения не связаны с какими-либо политическими или религиозными причинами - речь о теракте не идет.

Уроженец Афганистана мог совершить вооруженную атаку из-за нестабильного состояния психики, указано в совместном заявлении прокуратуры и полиции. В результате суд принял решение о принудительном лечении молодого человека.

Напомним, ранее сообщалось об инциденте, который случился в самом центре Равенсбурга. Молодой человек, вооруженный ножом, ранил трех человек, сразу после чего был задержан подоспевшей полицией. По данным германских СМИ, содействие силовикам смог оказать градоначальник Равенсбурга, находившийся рядом с местом происшествия.




Автор: Злата Богатова

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