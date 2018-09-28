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Полиция Равенсбурга задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих


28.9.2018 19:52
Полиция Равенсбурга задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих Фото: livincool.com

В германском Равенсбурге неизвестный с ножом атаковал прохожих, передают зарубежные СМИ.

На данный момент известно о том, что пострадали по меньшей мере три человека. Обстоятельства инцидента и мотивы злоумышленника выясняет полиция.

Как передают германские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах федеральной земли Баден-Вюртемберг, в городе Равенсбурге мужчина, вооруженный ножом, атаковал прохожих. В результате инцидента, случившегося на площади Мариенплац, ранения получили по меньшей мере три человека.

Нападавшего задержали, на месте ЧП сейчас продолжается полицейская операция. Сведений о личности злоумышленника пока не поступало.

В региональном полицейском управлении пока не подтвердили версию о том, что нападение может являться террористическим актом. Начато расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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