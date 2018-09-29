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Женская сеть myJulia.ru
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Петрозаводский убийца рассказал о новых жертвах
29.9.2018 20:52
Фото: wp.com
Задержанный в Петрозаводске по подозрению в убийстве двух девушек Антон Ипатов в ходе бесед со следователями рассказал о еще одной жертве.
Как передают региональные СМИ, в день, когда погибла студентка медицинского колледжа, он убил бездомного мужчину.
Ранее также выяснилось, что Ипатов в ночь на 17 сентября нанес ножевые ранения пятнадцатилетней девушке. Пострадавшая выжила, сейчас она пока находится в больнице. В следственных органах подтвердили, что уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчине было возбуждено примерно за неделю до нападения на несовершеннолетнюю.
Журналистам удалось пообщаться со знакомыми Ипатова, которые рассказали о том, что проблемы у молодого человека начались еще в школьные годы. В частности, в восьмом классе он "пырнул одноклассницу ножом". Девушка, к счастью, не пострадала, речь шла тогда лишь о порванной куртке, поэтому "дело быстро замяли".
Позднее Ипатов неоднократно отбывал наказание в тюрьме. В последний раз его осудили на семь лет и три месяца. На свободу он вышел два года назад - в начале сентября 2016 года.
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