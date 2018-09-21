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Женская сеть myJulia.ru
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В Петрозаводске задержан возможный убийца двух женщин
21.9.2018 19:05
Фото: livejournal.com
В Петрозаводске пойман ранее неоднократно судимый местный житель по подозрению в убийстве двух молодых женщин.
Как передают российские СМИ, 28-летний Антон Ипатов уже начал давать признательные показания. Правоохранителями изъято орудие преступления - нож, которым подозреваемый мог убить обеих девушек.
Со ссылкой на источники в региональной полиции, преступления были совершены в течение суток. Первой жертвой стала двадцатилетняя студентка Петрозаводского медколледжа. Тело Людмилы Серебряковой было найдено вечером минувшей среды, с девушкой расправились около студенческого общежития, когда она вышла покурить.
По версии следствия, Серебрякова в прошлом не была знакома с Ипатовым. Предположительно, убийца набросился на девушку сзади, ударив ее в шею охотничьим ножом. Полицейским удалось напасть на след подозреваемого благодаря показаниям таксиста, отвозившего его после первого нападения домой.
Второй девушкой, погибшей в Петрозаводске в течение тех же суток, стала 27-летняя Александра Трифонова. Женщина, трудившаяся в агентстве по недвижимости офис-менеджером, была найдена на территории городского парка. Увидев раненую девушку, случайные прохожие даже смогли нащупать слабый пульс, но к моменту прибытия медиков она скончалась. На Трифонову напали, когда она ехала на велосипеде.
После расправы сразу над двумя девушками среди жителей 280-тысячного города началась настоящая паника - люди опасались, что в Петрозаводске орудует маньяк. В школах и общественных местах ввели повышенные меры безопасности.
В пятницу, 21 сентября, официальные представители полиции объявили о том, что подозреваемый пойман. Отмечалось, что молодой человек вел себя крайне неадекватно. После того, как он отказался выполнять требования представителей власти, они были вынуждены неоднократно стрелять в воздух. Во время первой же беседы со следователями он рассказал, где выбросил нож. Полицейские обнаружили орудие убийство в указанном месте - неподалеку от стадиона "Юность".
Информации о мотивах нападений из официальных источников пока не поступало.
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