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В США разбился новейший истребитель F-35B


28.9.2018 21:06
В США разбился новейший истребитель F-35BФото: republicbuzz.com

В Соединенных Штатах потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35B.

Как передают американские СМИ со ссылкой на пресс-службу корпуса морской пехоты страны, катастрофа произошла на территории Южной Каролины.

Информацию об инциденте ранее также подтвердили в управлении шерифа округа Бьюфорт. ЧП случилось около 11:45 утра по местному времени (18:45 по Москве). Новейший самолет разбился неподалеку от Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в районе Грейс-Хилл.

Уточняется, что пилоту удалось вовремя катапультироваться. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Сведений о том, получил ли летчик травмы, пока не поступало.

В пресс-службе корпуса морской пехоты ВМС США пояснили, что речь идет об истребителе F-35B, который входил в состав тренировочной эскадрильи.

Американские СМИ отмечают, что за день до этой авария самолет был впервые испытан в условиях боя в Афганистане. Ранее представители Пентагона объявили о том, что воздушное судно успешно осуществило атаку наземных целей.
 
Ранее на территории того же штата совершил неудачную посадку реактивный самолет. В результате катастрофы воздушное судно развалилось пополам. Жертвами инцидента стали двое пилотов. Пассажиров, находившихся на борту, в тяжелом состоянии госпитализировали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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