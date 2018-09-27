Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США при крушении реактивного самолета погибли двое пилотов

10:56

Фото: choufmedia.ma



В Соединенных Штатах совершил неудачную посадку реактивный самолет. В результате катастрофы воздушное судно развалилось пополам.



Жертвами инцидента стали не менее двух человек, передают американские СМИ.



Как стало известно, авиакатастрофа случилась в городе Гринвилл, который находится на территории Южной Каролины. В минувший четверг, 27 сентября, там совершил неудачную посадку реактивный самолет Dassault-Breguet Falcon 50. Причины ЧП пока остаются неизвестными.



Воздушное судно, приземлившись, съехало со взлетно-посадочной полосы, сразу после чего развалилось пополам, информирует телевизионный канал Fox News со ссылкой на представителей администрации местного аэропорта.



Как стало известно, на борту самолета было четыре человека - двое пилотов и двое пассажиров. Один из летчиков от полученных ранений скончался сразу, его напарник умер в больнице. Пассажиров, которые получили серьезные травмы, госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.



Автор: Злата Богатова

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