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В США при крушении реактивного самолета погибли двое пилотов
10:56
Фото: choufmedia.ma
В Соединенных Штатах совершил неудачную посадку реактивный самолет. В результате катастрофы воздушное судно развалилось пополам.
Жертвами инцидента стали не менее двух человек, передают американские СМИ.
Как стало известно, авиакатастрофа случилась в городе Гринвилл, который находится на территории Южной Каролины. В минувший четверг, 27 сентября, там совершил неудачную посадку реактивный самолет Dassault-Breguet Falcon 50. Причины ЧП пока остаются неизвестными.
Воздушное судно, приземлившись, съехало со взлетно-посадочной полосы, сразу после чего развалилось пополам, информирует телевизионный канал Fox News со ссылкой на представителей администрации местного аэропорта.
Как стало известно, на борту самолета было четыре человека - двое пилотов и двое пассажиров. Один из летчиков от полученных ранений скончался сразу, его напарник умер в больнице. Пассажиров, которые получили серьезные травмы, госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.
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