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В США при крушении реактивного самолета погибли двое пилотов


10:56
В США при крушении реактивного самолета погибли двое пилотовФото: choufmedia.ma

В Соединенных Штатах совершил неудачную посадку реактивный самолет. В результате катастрофы воздушное судно развалилось пополам.

Жертвами инцидента стали не менее двух человек, передают американские СМИ.

Как стало известно, авиакатастрофа случилась в городе Гринвилл, который находится на территории Южной Каролины. В минувший четверг, 27 сентября, там совершил неудачную посадку реактивный самолет Dassault-Breguet Falcon 50. Причины ЧП пока остаются неизвестными.

Воздушное судно, приземлившись, съехало со взлетно-посадочной полосы, сразу после чего развалилось пополам, информирует телевизионный канал Fox News со ссылкой на представителей администрации местного аэропорта.

Как стало известно, на борту самолета было четыре человека - двое пилотов и двое пассажиров. Один из летчиков от полученных ранений скончался сразу, его напарник умер в больнице. Пассажиров, которые получили серьезные травмы, госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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