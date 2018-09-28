Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Фигуристка Загитова установила три мировых рекорда, победив на турнире в ФРГ

28.9.2018 20:49

Фото: vk.me



Фигуристке Алине Загитовой удалось установить сразу три мировых рекорда, выступая на турнире в Германии, передает агентство "Интерфакс". Отмечается, что с сезона-2018/19 в этом виде спорта начинает действовать обновленная оценочная шкала.



Обладательница титула олимпийской чемпионки в фигурном катании Алина Загитова одержала убедительную победу на международном турнире Nebelhorn Trophy. Соревнования проводились в Германии.



Результат отечественной спортсменки за короткую и произвольную программы составил 238,43 балла - россиянке удалось установить новый мировой рекорд. Кроме того, Загитова оказалась рекордсменкой и после показа короткой программы – вчера она получила за нее 79,93 балла, и произвольной – ее судьи оценили в 158,50 балла.



С сезона-2018/19 будет действовать новая шкала оценки. Чистоту исполнения во время выступления фигуристов теперь будут оценивать от минус 5 до плюс 5 баллов. В прошлом речь шла о шкале от минус 3 до плюс 3 балла.



Напомним, не так давно в СМИ распространились сведения о том, что перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, где Евгения Медведева завоевала две серебряные медали, она просила Этери Тутберидзе оставить Алину Загитову еще на год в статусе юниорки. Однако тренер на это не пошла, и возникшие затем разногласия и послужили причиной расставания титулованной спортсменки с ее наставницей.



Автор: Злата Богатова

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