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Тутберидзе советовала Медведевой уйти из спорта
10.9.2018 23:53
Фото: travelwirenews.com
Этери Тутберидзе предрекла Евгении Медведевой скорый конец карьеры, посоветовав заняться личной жизнью и планированием детей. Так описал суть конфликта между тренером и ее бывшей подопечной друг нового наставника фигуристки Даг Хау.
Канадский тренер Даг Хау, являющийся другом Брайана Орсера, подтвердил сведения о том, что после Игр в Пхенчхане между наставником Этери Тутберидзе и фигуристкой Евгенией Медведевой произошел конфликт. Как заявил Хау, фигуристка, переехав в Канаду, сама рассказала о том, что случилось. Согласно этой версии, Тутберидзе посоветовала Медведевой после завершения Игр "рожать детей", так как в спорте она побед добиться уже не сможет. По словам Хау, ему об этом поведал сам Орсер.
Напомним, на контрольных прокатах отечественной сборной, проводившихся в Москве, Этери Тутберидзе покинула трибуны, когда на льду появилась ее бывшая подопечная. По данным ряда источников со ссылкой на знакомых тренера, перед Играми в Пхенчхане Медведева просила Тутберидзе оставить Алину Загитову (именно ей фигуристка и уступила олимпийское золото) еще на год в статусе юниорки. Тренер на это не пошла, а возникшие разногласия и стали в итоге основной причиной расставания.
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