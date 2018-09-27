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В Африке скончалась атакованная слоном туристка из ФРГ
27.9.2018 21:20
Фото: tqn.com
Скончалась 49-летняя германская туристка, которую ранее атаковал слон.
Как сообщает Daily Mail, ЧП случилось в заповеднике Mana Pools, расположенном в северной части Зимбабве.
Согласно имеющимся данным, группе иностранных туристов повстречалось стадо слонов. В числе других отдыхающих 49-летняя гражданка ФРГ решила покинуть машину, чтобы сфотографировать животных. Один из африканских гигантов, разозлившись, нанес немке смертельные травмы. Иностранку сразу же госпитализировали, однако несмотря на все усилия медиков, женщина умерла минувшей ночью.
Трагический инцидент прокомментировал официальный представитель Национальных парков страны и Управления по охране дикой природы Тинаше Фараво. По его словам, слонов могло что-то разозлить, но об истинных причинах нападения можно лишь догадываться.
Напомним, ранее в Кении вновь был зафиксирован смертельный случай в результате нападения бегемота.
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