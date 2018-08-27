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В Кении растет число жертв агрессивных бегемотов


27.8.2018 19:34
В Кении растет число жертв агрессивных бегемотовФото: suwalls.com

Кенийский рыбак погиб в результате нападения бегемота, передают иностранные СМИ.

Отмечается, что мужчина не так давно выписался из больницы, куда попал из-за травм, причиненных крокодилом.

ЧП случилось на озере Виктория. По данным The Standard, лодку, в которой находился 23-летний рыбак Хамиси Омари и его друг, атаковала крайне агрессивная самка гиппопотама. Животное нанесло мощный удар по плавсредству, после чего Омари выпал за борт.

По словам друга Омари, он не смог оказать помощь рыбаку. Не сумев быстро выбраться из воды, молодой человек на глазах товарища был растерзан разъяренным бегемотом. Предположительно, самка недавно перенесла роды, поэтому была столь агрессивно настроена.

Омари в прошлом был атакован крокодилом. Мужчине пришлось около трех месяцев провести в больнице. Инцидент с нападением хищника произошел практически в том же месте, отмечают СМИ.

Ранее сообщалось о гибели иностранного туриста, который слишком близко подошел к бегемоту, чтобы сделать фото.

Автор: Злата Богатова

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