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Песков прокомментировал домыслы о связи Петрова и Боширова с Минобороны
12:46
Фото: vladtime.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не склонен верить сообщениям о том, что Боширов и Петров якобы связаны с российским Минобороны.
Ранее информация такого рода широко распространилась в прессе.
Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что номер телефона, указанный в деле одного из россиян, подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери, может принадлежать российскому военному ведомству.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такого рода сведения распространившиеся в прессе, не стоит воспринимать как достаточно достоверные. Как отметил официальный представитель Кремля, он не считает заслуживающей доверия версию о том, что подозреваемые в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могут быть связаны со структурами отечественного Минобороны.
Напомним, ранее британские СМИ также рассказали о том, что россияне Петров и Боширов провели "шумную" ночь в лондонском CityStay Hotel незадолго до визита в Солсбери.
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