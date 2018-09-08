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СМИ: Младшую из сестер Хачатурян могут признать невменяемой
8.9.2018 23:58
Фото: vk.me
Одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в жестоком убийстве собственного отца, могут признать невменяемой.
Как передают российские СМИ, окончательного решения девушка будет ожидать, находясь в закрытом лечебном учреждении больницы ФКУ СИЗО-2.
По данным агентства "Интерфакс", младшую из сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, уже перевели в психиатрическую лечебницу при СИЗО "Бутырка". Как рассказал журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, речь идет о младшей из девушек.
Специалистам предстоит дать заключение о психическом состоянии фигурантки этого резонансного дела. Адвокаты сестер заявили, что пока не располагают какими-либо сведениями о переводе младшей из обвиняемых. Известно лишь, что от девушек не поступало жалоб на условия содержания в следственном изоляторе.
Напомним, ранее с младшей из обвиняемых встретилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Как отметила детский омбудсмен после посещения семнадцатилетней Марии Хачатурян, имеется договоренность о дополнительном запросе документов в той поликлинике, где ранее наблюдали девушки. Кузнецова также сообщила о проведении ряда дополнительных медицинских обследований.
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