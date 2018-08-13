Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Младшую из сестер, обвиняемых в жестоком убийстве отца, посетила детский омбудсмен

01:38

Фото: vk.me



Младшей из трех сестер Хачатурян, арестованных по подозрению в убийстве собственного отца, назначат дополнительное медобследование, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Как отметила детский омбудсмен, ранее к ней обратилась адвокат Ярослава Пакулина.



Юрист Ярослава Пакулина, представляющая интересы семнадцатилетней Марии Хачатурян, попросила Анну Кузнецову принять участие в судьбе младшей из сестер, оказавшихся фигурантками этого громкого дела. В результате омбудсмен посетила столичное СИЗО № 6, где сейчас находится несовершеннолетняя девушка.



По словам Кузнецовой, уже имеется договоренность о дополнительном запросе документов в той поликлинике, где ранее наблюдали обвиняемую. Некоторые из дополнительных медицинских обследований состоятся уже сегодня, 14 августа, передает ТАСС. Остальные - в самом скором времени, как только будет проанализирована медицинская документация.



Кроме того, детский омбудсмен подняла вопрос с обеспечением возможности учиться. Как отметила Кузнецова, для девушки очень важно, чтобы с 1 сентября она могла это делать в необходимом объеме.



Напомним, девушек подозревают в жестоком убийстве собственного отца. Эксперты насчитали на теле мужчины более тридцати ударов ножом. Дочери покойного заявили следователям, что на преступление их толкнули страдания, которые им приходилось терпеть из-за отца на протяжении многих лет. По данным ряда источников, соседи с опаской относились к отцу, подозревая, что у него тяжелый характер и имеется оружие.



Автор: Злата Богатова

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