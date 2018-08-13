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Младшую из сестер, обвиняемых в жестоком убийстве отца, посетила детский омбудсменМладшую из сестер, обвиняемых в жестоком убийстве отца, посетила детский омбудсмен
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Младшую из сестер, обвиняемых в жестоком убийстве отца, посетила детский омбудсмен


01:38
Младшую из сестер, обвиняемых в жестоком убийстве отца, посетила детский омбудсменФото: vk.me

Младшей из трех сестер Хачатурян, арестованных по подозрению в убийстве собственного отца, назначат дополнительное медобследование, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Как отметила детский омбудсмен, ранее к ней обратилась адвокат Ярослава Пакулина.

Юрист Ярослава Пакулина, представляющая интересы семнадцатилетней Марии Хачатурян, попросила Анну Кузнецову принять участие в судьбе младшей из сестер, оказавшихся фигурантками этого громкого дела. В результате омбудсмен посетила столичное СИЗО № 6, где сейчас находится несовершеннолетняя девушка.

По словам Кузнецовой, уже имеется договоренность о дополнительном запросе документов в той поликлинике, где ранее наблюдали обвиняемую. Некоторые из дополнительных медицинских обследований состоятся уже сегодня, 14 августа, передает ТАСС. Остальные - в самом скором времени, как только будет проанализирована медицинская документация.

Кроме того, детский омбудсмен подняла вопрос с обеспечением возможности учиться. Как отметила Кузнецова, для девушки очень важно, чтобы с 1 сентября она могла это делать в необходимом объеме.

Напомним, девушек подозревают в жестоком убийстве собственного отца. Эксперты насчитали на теле мужчины более тридцати ударов ножом. Дочери покойного заявили следователям, что на преступление их толкнули страдания, которые им приходилось терпеть из-за отца на протяжении многих лет. По данным ряда источников, соседи с опаской относились к отцу, подозревая, что у него тяжелый характер и имеется оружие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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