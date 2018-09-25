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В Басре убили гражданскую активистку
25.9.2018 21:52
Фото: alphagroup.ru
В иракской Басре убита гражданская активистка, руководившая местным центром по правам человека.
По данным зарубежной прессы, женщину расстреляли, когда она находилась в своем автомобиле.
Гражданскую активистку расстреляли из автомобиля, который проезжал мимо, передает телевизионный канал "Ас-Сумария". В результате ЧП также были ранены несколько прохожих, случайно оказавшихся рядом.
Ни одна из радикальных организаций, действующих на юге Ирака, пока не заявила о своей причастности к покушению.
В начале сентября в самом южном городе Ирака прошли массовые акции протеста. Участники митингов требовали от властей улучшить водоснабжение в Басре и регионе, а также решить вопросы с электричеством. После того, как демонстранты начали атаковать административные объекты, офисы проиранских политических партий и иностранные диппредставительства, навести порядок в портовом городе было поручено армейским частям. В Басре ввели комендантский час.
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