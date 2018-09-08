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В иракской Басре введен комендантский час
8.9.2018 18:42
Фото: sputnik.ru
В иракской провинции Басра, на территории которой несколько дней продолжаются массовые акции протеста, введен комендантский час.
По данным ТАСС, местные власти рассчитывают восстановить порядок, ужесточив контроль над безопасностью.
Администрация провинции Басры объявила о решении ввести комендантский час, начиная с субботы. Как сообщает телевизионный канал Al Sumaria, решение принял Комитет по безопасности регионального совета. Отмечается, что ограничительные меры вступят в силу уже в 16 часов по местному времени (совпадает с московским) и будут действовать вплоть до соответствующего уведомления.
Как уже сообщалось, жители Басры вышли на улицы из-за обострившейся ситуации в провинции - население города страдает от нехватки питьевой воды и перебоев с электричеством. Манифестанты уже успели блокировать деятельность целого ряда стратегически важных объектов, они поджигают офисы политических партий и атакуют здания, где располагаются иностранные дипломатические представительства, в частности, Ирана и Соединенных Штатов.
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