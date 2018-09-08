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СМИ: В Басре протестующие атаковали дипмиссии Ирана и США
8.9.2018 13:39
Фото: lyudiipolitika.ru
В иракской Басре не утихают антиправительственные акции, передает телевизионный канал Sky News Arabia. Участники митингов, продолжающихся уже несколько суток, захватили и подожгли здание дипмиссии Ирана. Фотографии с места событий опубликовало гостелевидение Ирака.
Официальных комментариев по поводу захвата иностранного консульства пока не последовало. Нет подтверждения информации и об атаке, которой подверглось здание дипмиссии Соединенных Штатов
По данным местных силовиков, в акциях протеста, которые продолжаются в Басре, сейчас участвуют около двадцати тысяч митингующих. Кроме того, в их поддержку проводятся массовые демонстрации на территории провинций Кербела и Майсан, сообщает телевизионный канал Al Hadath.
Ранее с призывом выйти на улицы к жителям Басры обратился радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр.
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