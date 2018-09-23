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Все боевики, атаковавшие парад в Иранском Ахвазе, ликвидированы
23.9.2018 10:24
Фото: businessinsider.com
Представители иранских властей заявили о ликвидации боевиков, причастных к атаке на военном параде в Ахвазе.
По уточненным данным, жертвами инцидента стали двадцать девять человек, более пятидесяти получили ранения.
Как заявил официальный представитель ВС Ирана, трое террористов были ликвидированы на месте. Четвертый боевик был ранен и скончался в больнице. По мнению властей страны, все участники нападения были связаны с Израилем и Соединенными Штатами.
Теракт в Ахвазе, расположенном на юго-западе Ирана, был осуществлен во время военного парада. Четверо боевиков в военной форме открыли огонь по силовикам. Выстрелы были слышны на протяжении примерно десяти минут.
Как передает агентство IRNA со ссылкой на источники в руководстве иранских Вооруженных сил, информация о том, что нападавшие могут быть связаны с "Исламским государством" (ИГ, деятельность этой террористической группировки официально запрещена в РФ и ряде других стран), не соответствует действительности.
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