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В Иране жертвами теракта во время парада стали 8 военных
11:05
Фото: markacadeey.com
В Иране во время военного парада в городе Ахваз произошел теракт.
По данным РИА Новости, в результате атаки боевиков, которые открыли огонь из-за трибун, погибли не менее восьми военнослужащих.
ЧП случилось в городе Ахваз, который расположен в южной части Ирана. Во время военного парада неизвестные преступники открыли огонь. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Известно о том, что двое нападавших были ликвидированы, еще двоих удалось задержать.
По предварительным данным, ранения получили более двадцать человек. Состояние нескольких пострадавших врачи оценивают как критическое. Восемь военнослужащих погибли. Все жертвы теракта - представители Корпуса "стражей исламской революции" - элитного подразделения иранских ВС.
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