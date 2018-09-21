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В Иране жертвами теракта во время парада стали 8 военных


11:05
В Иране жертвами теракта во время парада стали 8 военныхФото: markacadeey.com

В Иране во время военного парада в городе Ахваз произошел теракт.

По данным РИА Новости, в результате атаки боевиков, которые открыли огонь из-за трибун, погибли не менее восьми военнослужащих.

ЧП случилось в городе Ахваз, который расположен в южной части Ирана. Во время военного парада  неизвестные преступники открыли огонь. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Известно о том, что двое нападавших были ликвидированы, еще двоих удалось задержать.

По предварительным данным, ранения получили более двадцать человек. Состояние нескольких пострадавших врачи оценивают как критическое. Восемь военнослужащих погибли. Все жертвы теракта - представители Корпуса "стражей исламской революции" - элитного подразделения иранских ВС.

Автор: Злата Богатова

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