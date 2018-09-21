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Песня Эминема установила рекорд на YouTube


21.9.2018 21:47
Песня Эминема установила рекорд на YouTubeФото: cloudfront.net

Более тридцати восьми миллионов раз за сутки просмотрели новый трек Эминема "Killshot", выложенный на портале YouTube.

Ролик смог установить новый рекорд среди композиций в стиле хип-хоп, отмечает Billboard.

Как стало известно, видео стало третьим по данному показателю за всю историю хостинга.

Ролик "Killshot" представляет собой видеоответ Эминема на дисс "Rap Devil" рэпера Machine Gun Kelly. Причиной конфликта между музыкантами стало дерзкое высказывание, которое Machine Gun Kelly позволил себе еще в 2012 году о дочери Эминема Хейли.

Прошлый рекорд среди хип-хоп-артистов был установлен Kanye West и Lil Pump. Клип, созданный на песню "I Love It", в течение суток был просмотрен почти четырнадцать миллионов раз.

Напомним, в конце лета Эминем рассказал о выходе своего юбилейного, десятого альбома Kamikaze. В числе тринадцати композиций. вошедших в него, саундтрек к фильму "Веном", который в России начнут показывать с 4 октября.

 



Автор: Злата Богатова

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