ИнтерНовости - новости в стране и мире
В горах Алтая найдено тело пропавшего в 2014 году альпиниста
В горах Алтая найдено тело пропавшего в 2014 году альпиниста
Алтайского священника задержали за растление несовершеннолетней‍
Алтайского священника задержали за растление несовершеннолетней‍
ВЦИОМ выяснил, сколько стоит подготовка детей к школе в этом году
ВЦИОМ выяснил, сколько стоит подготовка детей к школе в этом году
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Донецке совершено покушение на главу ДНР В Донецке совершено покушение на главу ДНР
Алтайского священника задержали за растление несовершеннолетней‍Алтайского священника задержали за растление несовершеннолетней‍
Эминем выпустил юбилейный десятый альбомЭминем выпустил юбилейный десятый альбом
На оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв: есть погибшие и раненыеНа оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв: есть погибшие и раненые
В Уфе скончалась девочка, на которую дома рухнул потолокВ Уфе скончалась девочка, на которую дома рухнул потолок

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НежданчикНежданчик
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эминем выпустил юбилейный десятый альбом


14:20
Эминем выпустил юбилейный десятый альбомФото: glebzvezda.ru

Рэпер Эминем выпустил новый альбом, передает ТАСС.

Десятая пластинка артиста получила название Kamikaze. Музыкант решил на этот раз обойтись без предварительных анонсов.

О выходе своего нового альбома Kamikaze Эминем рассказал на своей странице в Twitter. По словам музыканта, юбилейную, десятую пластинку он решил выпустить без предварительного анонсирования.

В новый альбом включены тринадцать композиций, среди которых саундтрек к кинокартине "Веном" (Venom, 2018). Премьера фильма в отечественных кинотеатрах намечена на 4 октября.

Обложка нового творения 45-ленего Эминема выполнена в стиле, визуально напоминающем оформление первого альбома группы Beastie Boys "Licensed to Ill". Дебютная пластинка этого коллектива увидела свет в 1986 году.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Путин объявил о смягчении пенсионных измененийПутин объявил о смягчении пенсионных изменений
Эдуард Лимонов назвал Ксению Собчак «дурой набитой»Эдуард Лимонов назвал Ксению Собчак «дурой набитой»
Захарова подвергла резкой критике заявления Ходорковского о погибших в ЦАРЗахарова подвергла резкой критике заявления Ходорковского о погибших в ЦАР
В Иране взрывом уничтожено три дома: погибли 10 человекВ Иране взрывом уничтожено три дома: погибли 10 человек
Аятолла Хаменеи заявил о том, что переговоров с США не состоится ни на каком уровнеАятолла Хаменеи заявил о том, что переговоров с США не состоится ни на каком уровне

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 772


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru