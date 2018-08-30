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Эминем выпустил юбилейный десятый альбом
14:20
Фото: glebzvezda.ru
Рэпер Эминем выпустил новый альбом, передает ТАСС.
Десятая пластинка артиста получила название Kamikaze. Музыкант решил на этот раз обойтись без предварительных анонсов.
О выходе своего нового альбома Kamikaze Эминем рассказал на своей странице в Twitter. По словам музыканта, юбилейную, десятую пластинку он решил выпустить без предварительного анонсирования.
В новый альбом включены тринадцать композиций, среди которых саундтрек к кинокартине "Веном" (Venom, 2018). Премьера фильма в отечественных кинотеатрах намечена на 4 октября.
Обложка нового творения 45-ленего Эминема выполнена в стиле, визуально напоминающем оформление первого альбома группы Beastie Boys "Licensed to Ill". Дебютная пластинка этого коллектива увидела свет в 1986 году.
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