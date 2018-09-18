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До пяти человек возросло число жертв ДТП под Воронежем
08:14
Фото: chelny-izvest.ru
До пяти человек увеличилось количество погибших в результате ДТП под Воронежем.
Как передает ТАСС, в больнице умерла женщина 1971 года рождения. Ранее была официальна подтверждена информация о гибели четырех человек.
Как рассказали минувшей ночью в приемном отделении областной больницы, врачи проводили экстренную операцию, пытаясь спасти одну из пострадавших в аварии женщин. Пациентка скончалась во время вмешательства.
Трагедия на 525-м км автотрассы М-4 "Дон", где столкнулись два пассажирских автобуса, произошла накануне вечером, примерно в 20:10 по московскому времени. По данным местных экстренных служб, ДТП произошло с участием транспортных средств марок Neoplan и Volvo. Автобусы ехали из Москвы в Карачаево-Черкессию и на Ставрополье.
Согласно уточненной информации, ранения получили не менее восемнадцати человек, четырнадцать из которых были экстренно госпитализированы. Состояние шести пациентов врачи в момент поступления оценивали как тяжелое.
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