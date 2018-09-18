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На трассе «Дон» столкнулись автобусы: число погибших уточняется
18.9.2018 22:14
Фото: 1mag.kz
Под Воронежем произошло крупное ДТП с участием двух пассажирских автобусов.
Сведения о количестве погибших и раненых пока поступают противоречивые. По данным ряда СМИ, жертвами аварии могли стать три человека.
Согласно имеющейся на этот час информации, водитель одного из автобусов сделал остановку, чтобы устранить неисправность. В транспортное средство, которое находилось на обочине, врезался другой автобус.
Обстоятельства инцидента выясняются.
По данным ряда СМИ, жертвами аварии стали по меньшей мере три человека, еще восемнадцать пострадали. Вместе с тем, другие источники сообщают об одном погибшем.
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