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На трассе «Дон» столкнулись автобусы: число погибших уточняется


18.9.2018 22:14
На трассе «Дон» столкнулись автобусы: число погибших уточняетсяФото: 1mag.kz

Под Воронежем произошло крупное ДТП с участием двух пассажирских автобусов.

Сведения о количестве погибших и раненых пока поступают противоречивые. По данным ряда СМИ, жертвами аварии могли стать три человека.

Согласно имеющейся на этот час информации, водитель одного из автобусов сделал остановку, чтобы устранить неисправность. В транспортное средство, которое находилось на обочине, врезался другой автобус.

Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ряда СМИ, жертвами аварии стали по меньшей мере три человека, еще восемнадцать пострадали. Вместе с тем, другие источники сообщают об одном погибшем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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