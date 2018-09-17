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В США из-за заявлений Маска начато расследование в отношении Tesla
21:40
Фото: podrobnosti.ua
Министерство юстиции Соединенных Штатов начинает расследование в отношении Tesla, передает агентство "Интерфакс".
Причиной этого стали заявления главы компании Илона Маска.
Американские власти начинают расследование в связи с заявлений главы компании Tesla о вероятном выкупе акций и выводе с биржи.
Кроме уголовного процесса в отношении руководителя компании Tesla инициирована проверка, которую будет проводить Комиссия по ценным бумагам. Экспертам предстоит тщательно проанализировать заявления о выкупе акций, которые появлялись в твиттере Илона Маска.
Напомним, в минувшем августе в твиттере Маска появилось сообщение о том, что он намерен выкупить акции Tesla по стоимости 420 долларов, отметив, что "финансирование обеспечено". Спустя семнадцать дней он отказался от этих планов.
Согласно законам Соединенных Штатов, компаниям и их топ-менеджерам нельзя предоставлять недостоверные сведения, связанные со значимыми корпоративными событиями. В случае, если при проверке будет установлено, что Маск намеревался спровоцировать рост стоимости акций Tesla, ему может грозить наказание.
Как уже сообщалось ранее, минувшим летом Маска чуть не сместили с поста председателя совета директоров Tesla. Это случилось, в частности, из-за того, что компания уже не раз не справлялась с реализацией планов по выпуску автомобилей Model 3.
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